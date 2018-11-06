Украинского депутата поймали с фальшивыми евро

Украинский депутат попытался купить подарок маме за фальшивые евро

Инцидент произошел в аэропорту Праги . По словам Лозового, он хотел купить в Duty Free подарок для мамы, но на кассе обнаружилось, что деньги фальшивые. В чешском законодательстве попытка расплатиться поддельными деньгами приравнивается к их производству, поэтому депутата задержали. Его сняли с самолета и отвезли в ближайший участок, где продержали восемь часов.

Перед отъездом из Киева помощник Лозового поменял деньги в одном из обменных пунктов города. Узнав о случившемся, он вернулся туда, однако «обменник» исчез. Мошенников ищет украинская полиция, в Чехии Лозового признали потерпевшим и отпустили.