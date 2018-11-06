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Выборы в США: в бой идут политические тяжеловесы
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Выборы в США: дней тишины нет, в бой идут политические тяжеловесы 

Вести.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
На промежуточных выборах в США решается судьба мест в Конгрессе. Дональд Трамп называет эти выборы главными в жизни. Что они значат для Штатов?
В США не бывает дней тишины. За считаные часы перед открытием участков делается ставка на тяжеловесов. В Вирджинии "голубую волну" (так по партийным цветам демократы называют свою кампанию) раскачивает Барак Обама.
Это выборы самые дорогие (на рекламу потрачено 5,5 миллиарда долларов), это выборы первые с таким количеством женских имен в списках кандидатов и небывалые по накалу ненависти — всем этим запомнятся американцам выборы в Конгресс-2018.
Нижнюю палату республиканцы контролировали последние восемь лет. По прогнозам, именно ее они скорее всего потеряют, но сохранят важный для Дональда Трампа сенат. С промежуточными выборами он поступает, как с президентскими. Берет Америку на испуг.
Радикальный подход грозит сыграть с республиканцами злую шутку даже в их вечной цитадели. В Техасе за пост сенатора с Тедом Крузом борется демократ Бето О'Рурк и, говорят, способен преподнести сюрприз. Идею Трампа отправить к границе войска в "Штате одинокой звезды" многие выходцы из Мексики встретили в штыки.
В ходе операции "Верный патриот" Пентагон оборудовал много временных военных баз. Одна из них расположилась прямо возле контрольно-пропускного пункта на мексиканской границе у городка Прогресо. Но прогресса нет. Каравана на горизонте не видно, и главный противник американских военных сейчас — мошкара из соседних болот. Уж слишком ее здесь много.
Всего границе должны будут оказаться 15 тысяч солдат и офицеров, что обойдется американской казне в 200 миллионов долларов. Есть в этой сумме и то, что заплатят водителю Хуану, который возит на своей фуре хаммеры и армейские бульдозеры и от политики держится подальше
"Я делаю свою работу, чтобы кормить семью. Ни за Трампа я, ни за кого. Посередине. Но для вас это хорошо?" — рассуждает водитель Хуан Феррейро.
Да, делать деньги — это хорошо. Вот и все. А большие деньги делать еще лучше.
Придет ли в долину Рио Гранде караван мигрантов из Гондураса еще не ясно, а вот стена Трампа здесь уже точно появится. Федеральные власти выделяют первые 145 миллионов техасскому подрядчику для строительства пилотного 13-километрового участка. Армированный бетон, высота примерно пять с половиной метров. Работы начнут уже в феврале.
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