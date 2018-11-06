Журналистка канала Порошенко оказалась неонацисткой

На странице в Facebook Коцкович публиковала свои фотографии с поднятой в нацистском приветствии рукой. Снимки, в частности, были сделаны в Вене и во время мероприятия неонацистского полка «Азов». На данный момент изображения из социальной сети уже удалены.

Как следует из доступных на странице журналистки в Facebook материалов, ранее она служила в «Азове» и имела звание старшего солдата (раньше это воинское звание называлось «ефрейтор» — прим. «Ленты.ру» ). Коцкович также имеет награду «Защитника Мариуполя» и благодарность от командующего Национальной гвардией «За старание и инициативу».

На своей странице во «ВКонтакте» Коцкович опубликовала поздравление по случаю годовщины создания дивизии СС «Галичина», сформированной немецким командованием из украинцев в годы Великой Отечественной войны. «Горжусь тем, что я из края храбрых. Тем, что именно Западная Украина порождает и воспитывает настоящих преданных Героев! С золотым львенком на рукаве», — написала журналистка. Золотой лев является символом дивизии СС.

Сама Коцкович не смогла объяснить опубликованные Шарием фотографии и обвинила его в работе на Кремль. «Шарик — тот, который кремлевский подхалим Анатолий Шарий, в своем последнем видеоблоге задел и меня. Показал мою страницу в Facebook, мол, я фашистка, нацистка и при этом работаю на президентском канале. С утра мне приходят сообщения от леваков и ваты с оскорблениями в мой адрес. Также пишут моим друзьям с клеветой на меня. Френды, если кому-то кто-то что-то напишет в стиле "Коцкович-фашистка", просто пошлите на 3 буквы», — написала журналистка на своей странице в Facebook, однако позже удалила запись. Скриншот поста публикует издание «Страна.ua».

Видео, демонстрирующее вскидывающую руку в нацистском приветствии журналистку, опубликовано 4 ноября, однако на момент подготовки новости никакой реакции от руководства телеканала, принадлежащего украинскому президенту, не последовало.