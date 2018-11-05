Ещё
Израиль дал обещание после трагедии с Ил-20
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль пообещал не допустить повторения трагедии, подобной со сбитым Ил-20 

РИА Новости 40 минут назад
Израиль будет делать все возможное, чтобы не допустить повторения трагедии, подобной ситуации со сбитым российским самолетом Ил-20 в Сирии, заявил журналистам директор 1-го евразийского отдела МИД Израиля Яков Ливне.
"Это было трагическое событие. Все мы сожалеем о нем. Премьер Нетаньяху на следующий день говорил об этом. Все знают, что это сирийские ракеты, которые сбили самолет и по вине которых погиб российский экипаж. Мы относимся к этому как к трагедии. Мы создавали механизм взаимодействия между военными, чтобы такие трагедии не происходили. Но, к сожалению, никто не застрахован", — сказал Ливне.
СМИ рассказали о действиях Израиля после крушения Ил-20
"В будущем важно делать все, чтобы такие трагедии не повторялись. Мы будем делать все возможное с нашей стороны для этого", — подчеркнул он.
Отношения России и Израиля подверглись серьезному испытанию после инцидента с российским разведывательным самолетом Ил-20, который был сбит 17 сентября в 35 километрах от побережья Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.
Последние новости
Пентагон понял, что натворил: китайцы поставили армию США на колени Шнуров написал нецензурный стих про изнасилование дознавателя в Уфе‍ На Украине умерла чиновница из Херсона, которую облили кислотой
Комментарии23
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец изнасилованной девушки-дознавателя в тяжелом состоянии469
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы916
Под Нефтеюганском обрушился мост, есть погибшие177
Свердловская чиновница сделала заявление после скандала312
Андреева покинула Россию238
Видео
01:02
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Политика Общество
00:40
Минчанин отрезал палец после отказа в рассрочке
Происшествия
00:29
Под Нефтеюганском обрушился мост, есть погибшие
Происшествия Другое
01:02
Свердловская чиновница сделала заявление после скандала
Общество Политика
01:30
Милонов сравнил Шнурова с язвой при сифилисе
Общество Криминал
04:27
Меркель раскритиковали в РФ за радующие Порошенко санкции
Политика В мире
02:06
В Раде пригрозили оккупировать Россию
Украина В мире
01:00
Пугачева рассказала о своих «хитростях»
Шоу-бизнес
04:08
«Тайный муж» Фриске сделал заявление
Шоу-бизнес
01:49
В Израиле высказались о России в Сирии
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение