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Бельгийский король пройдет ДНК-тест
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Суд заставит короля Бельгии пройти тест на отцовство 

Российская Газета + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Дельфина Боэль, дочь баронессы Сибилл де Селис Лоншамп, всю юность не знала, кто ее отец, и только по достижении девушкой восемнадцатилетия мать рассказала, что на самом деле Дельфина — не дочь бизнесмена Жака Боэля, бывшего мужа баронессы, а внебрачный ребенок Альберта, с которым баронессу Лоншамп связывал роман протяженностью 16 лет. Об этом романе баронесса сама рассказала в телевизионном интервью в 2013 году, в тот день, когда король Альберт отрекся от престола в пользу старшего сына Филиппа и тем самым утратил юридическую неприкосновенность, хотя и сохранил титул короля.
Сам Альберт отцовство не признает, несмотря на многолетние попытки Боэль заставить его признать это. Между тем, если женщине все же удастся доказать родство, она может получить титул принцессы Саксен-Кобур-Готской династии, родственницы королевы Великобритании Елизаветы II, ну и рассчитывать на всякие привилегии, полагающиеся особе царственной крови.
Теперь, согласно вердикту суда, в течение трех месяцев бельгийский король должен сдать образец ДНК для анализа (Жак Боэль сдал тест пять лет назад, доказав, что он — не отец Дельфины).
Но сам Альберт пока не готов пойти на такой шаг. Сейчас он вместе с адвокатами рассматривает возможность подачи кассационной жалобы. Но есть нюанс — если Альберт откажется сдать ДНК, это будет означать, что он признает себя отцом Боэль.
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