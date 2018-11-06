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Уволенного немецкого контрразведчика снова уволили
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Уволенного немецкого контрразведчика снова уволили через месяц 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Stephanie Pilick / dpa / AP
Лишившийся поста главы Федеральной службы защиты конституции Германии (отвечает за контрразведку в ФРГ) Ханс-Георг Маасен был уволен и с новой должности в МВД. Об этом пишет BBC News.
Сообщается, что мужчину сняли с очередного поста из-за речи, в которой он критиковал правительственные партии. По словам главы МВД Германии Хорста Зеехофера, именно он попросил досрочно отправить Маасена в отставку.
Министр указал, что слова мужчины сделали невозможным доверительные отношения.
«Я считаю неприемлемым говорить о "радикальных левых" элементах в рядах Социал-демократической партии (СДПГ), а описание политики в сфере безопасности и миграции как наивной и левой также пересекает определенную черту», — пояснил он.
О чем конкретно говорил в свое речи Маасен, не сообщается. Однако из полученного журналистами документа следует, что он раскритиковал СДПГ, входящую в правящую коалицию, и обвинил ее в укрывательстве левых сил.
Маасена со скандалом отстранили от должности в контрразведке в сентябре из-за подозрений в поддержке ультраправых. Поводом послужило интервью, в котором он заявил, что ведомство не располагает надежной информацией о преследованиях иностранцев правыми радикалами в саксонском городе Хемниц. Его также обвиняли в незаконной передаче данных правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Сообщалось, что в МВД он будет работать на должности статс-секретаря.
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