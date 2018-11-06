Уволенного немецкого контрразведчика снова уволили через месяц

Лишившийся поста главы Федеральной службы защиты конституции Германии (отвечает за контрразведку в ФРГ) Ханс-Георг Маасен был уволен и с новой должности в МВД . Об этом пишет BBC News

Сообщается, что мужчину сняли с очередного поста из-за речи, в которой он критиковал правительственные партии. По словам главы МВД Германии Хорста Зеехофера, именно он попросил досрочно отправить Маасена в отставку.

Министр указал, что слова мужчины сделали невозможным доверительные отношения.

«Я считаю неприемлемым говорить о "радикальных левых" элементах в рядах Социал-демократической партии (СДПГ), а описание политики в сфере безопасности и миграции как наивной и левой также пересекает определенную черту», — пояснил он.

О чем конкретно говорил в свое речи Маасен, не сообщается. Однако из полученного журналистами документа следует, что он раскритиковал СДПГ, входящую в правящую коалицию, и обвинил ее в укрывательстве левых сил.

Маасена со скандалом отстранили от должности в контрразведке в сентябре из-за подозрений в поддержке ультраправых. Поводом послужило интервью, в котором он заявил, что ведомство не располагает надежной информацией о преследованиях иностранцев правыми радикалами в саксонском городе Хемниц. Его также обвиняли в незаконной передаче данных правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Сообщалось, что в МВД он будет работать на должности статс-секретаря.