Сами себя высекли: в Сети высмеяли действия Киева

Сами себя высекли: в Сети высмеяли арест Киевом судна Comet

В Сети высмеяли арест Киевом в ответ на российские санкции в порту Мариуполя «российского» сухогруза Comet, все члены экипажа которого, кроме второго помощника капитана, являются украинскими гражданами.

«Хотели как лучше, получилось как всегда. Снова выставили себя на посмешище, арестовав не то судно», «Боюсь предположить что будут делать эти невменяемые, если Россия введет еще ряд санкций. Начнут расстреливать собственное население?», «Это как про унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла», — пишут пользователи Сети.

«Наш ответ санкциям. В порту Мариуполя арестовано более 3 тыс. тонн продукции с захваченного оккупантами Алчевского металлургического комбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию . Частное лицо будет нести ответственность по статье УК, предусматривающей наказание за финансирование терроризма», — указал силовик.

Известно, что судно зашло в порт Мариуполя на дозаправку 28 октября. Балкер принадлежит компании Nadir shipping Co LTD, зарегистрированной в Гамбурге. В свзяи со случившимся Москва обвинила Киев в пиратстве, передает НСН.

«Украиной осуществлен очередной пиратский захват российского судна и его неправомерное удержание. Необходимо прекратить нарушение прав человека, которое осуществляется сегодня на Украине по одному лишь признаку, что задержанные судна принадлежат России. Уголовный кодекс РФ дает четкую оценку данным действиям. Они предусмотрены диспозицией статьи 227 «Пиратство», — отметила представитель Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди.

В свою очередь, бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев призвал надавить на украинские власти, чтобы подобные инциденты с захватами судов больше не происходили.

«Один из способов надавить на Украину — затянуть оформление документов с тем, чтобы украинские суда, выходящие из Мариуполя, либо очень долго оформляли документы, либо потеряли возможность проплывать в Керченском проливе», — пояснил политик.

В конце прошлого месяца российских моряков с захваченного Украиной судна «Норд» обменяли на семь украинских моряков, сообщил пресс-секретарь омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов

Как подчеркнул Зловедов, моряки сохранили флаг сейнера и привезли его обратно. Члены экипажа «Норда» выехали в Керчь и скоро встретятся с родными, уточнили в пресс-службе омбудсмена.

«Рыбаки счастливы. Все это время они проживали на территории нашего посольства, у них была постоянная мобильная связь», — указала омбудсмен.

Она также подчеркнула, что переговоры об обмене капитанов «Норда» и украинского сейнера ЯМК-0041, который задержали у берегов Крыма за браконьерство, уже начались.

В этой связи сама Москалькова заявила, что ситуация с моряками судна «Норд» показывает, что диалог с Украиной возможен.

«Я верю в здоровые силы Украины. Последний гуманитарный акт возвращения украинских и российских рыбаков домой показал, что диалог возможен, и возможно разумное решение вопроса», — заявила омбудсмен.

Что касается атиукраинских ограничительных мер со стороны Москвы, то пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: российская сторона зеркально ответила на введенные ранее Киевом санкции.

По словам представителя Кремля, российская сторона не является инициатором санкционных ограничений, а их введение является вынужденной мерой, которая последовала после действий Киева.

«… Россия не была инициатором подобного обмена, вы знаете, что на протяжении достаточно длительного времени наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись — вот, собственно, ответ не заставил себя ждать», — сказал Песков.

Он также выразил надежду на нормализацию отношений между странами, которая возможна при наличии соответствующей политической воли на Украине.

Чуть ранее в Верховной раде заявили, что Украине не стоит разрывать договор о совместном использовании Азовского моря с Россией. Такую точку зрения выразил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко

«Мы сами себя загоняем в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик», — подчеркнул парламентарий.

При этом Денисенко призвал наращивать мощь морской группировки ВМС ВСУ в акватории Азовcкого моря.

Договор между Россией и Украиной «о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» вступил в силу в 2003 году. Стороны договора, «руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними», договорились, что урегулирование вопросов по поводу акватории Азова решается между Москвой и Киевом.