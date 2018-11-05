США освободили Южную Корею от санкций по Ирану

Reuters: США исключили Южную Корею из-под «нефтяных» санкций по Ирану

Вашингтон освободил Сеул из-под действия эмбарго, касающегося импорта нефти из Ирана. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства Республики Корея.

По данным агентства, Южная Корея, один из крупнейших покупателей в Азии иранской нефти, обратилась к Вашингтону с просьбой о "максимальной гибкости" после того, как ряд строительных компаний отменил свое участие в энергетических проектах в Иране из-за финансовых проблем.

"Нефтепродукты являются ключевыми для нашей экономики, и мы подчеркнули, что если нас затронут санкции в отношении Ирана, это создаст серьезные проблемы для всей нашей экономики", — приводит агентство слова представителя властей Южной Кореи.

В пятницу стало известно, что Соединенные Штаты выведут из-под действия антииранских санкций восемь стран на 180 дней без возможности продления этого срока.