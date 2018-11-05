«Сухогрустное фиаско»: Украину высмеяли за «ответ» РФ

«Сухогрустное фиаско»: в Сети высмеяли арест Украиной «российского» судна

Пользователи Сети высмеяли киевские власти, которые "в ответ на контрсанкции России " арестовали судно с украинцами на борту, которое принадлежит компании из Голландии , ходит под флагом Либерии и управляется сингапурской компанией.

Ранее одесское издание "Таймер" сообщило, что среди членов экипажа арестованного украинскими властями в Мариуполе сухогруза есть всего один гражданин России, большая часть команды — украинцы, а само судно принадлежит голландской компании.

"Хотели как лучше, получилось как всегда. Снова выставили себя на посмешище, арестовав не то судно", — написал в Twitter @alex_kosmakov.

​"Боюсь предположить, что будут делать эти невменяемые, если Россия введет еще ряд санкций. Начнут расстреливать собственное население", — задается вопросом @alina_dirajvaj.

​"Украинцы — они такие, сначала арестуют, а потом думают, что, зачем, почему", — отметила пользователь "ВКонтакте" Балжан Кауымбаева.

"Спешка нужна при ловле блох", — заметил пользователь "ВКонтакте" Олег Пономаренко

"Сухогрустное случилось фиаско", — считает пользователь Facebook Кот Гурьянов.

Об аресте в мариупольском порту следовавшего из России судна генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил 1 ноября. На судне, по его данным, находились три тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината. Сухогруз, как подчеркивал украинский генпрокурор, следовал из "российского порта" в Бельгию. На обнародованной Луценко фотографии арестованного сухогруза можно было увидеть его название: Comet.