Выборы в США: на кону политическая судьба Трампа

США и мир в ожидании промежуточных выборов в конгресс, которые прозвали «стресс-тестом для Трампа». 6 ноября гражданам США предстоит переизбрать треть сената и полностью палату представителей.

Пока же в обеих палатах конгресса большинство принадлежит республиканцам. Но, по прогнозам, ситуация может измениться, и демократы в случае получения большинства попробуют объявить импичмент Трампу.

Валерий Соловей: Сам президент назвал эти выборы «самыми важными в жизни». И хозяину Белого дома действительно есть о чем тревожиться, уверен профессор МГИМО

Валерий Соловей, профессор МГИМО, доктор исторических наук: «Атмосфера истерическая или близкая к истерической. Это связано с восприятием личности Трампа, которое переносится на отношение к республиканцам. Для избирателя создается впечатление, что это чуть ли не крестовый поход или последняя битва между добром и злом, так что, скорее всего, явка должна быть выше, чем обычно. Так или иначе, участникам выборов, претендентам на место в палате надо высказываться по ряду вопросов, ключевых вопросов повестки Трампа, а это определение будущего США. И это ощущение историчности момента или выбора будущего, конечно, присутствует. Но это довольно новое чувство. Вдруг выясняется, что история еще не предрешена и кое-что от тебя как от избирателя зависит. Социология в пользу демократов, но разрыв сокращается».

По традиции на промежуточных выборах в конгресс большинство избирателей отдают свои голоса оппозиционной партии, в данном случае демократам.

Что эти выборы значат лично для Трампа как политика и президента, комментирует президент американского Центра глобальных интересов Николай Злобин

Николай Злобин, президент Center on Global Interests: «Президенту Трампу надо доказать всем, в том числе своей партии, что он может быть политическим лидером республиканцев. А ему надо привести партию к относительному успеху на этих выборах, хотя многие аналитики предсказывают в целом победу демократов, особенно на выборах в палату представителей. Эти выборы для него являются некоей лакмусовой бумажкой, чтобы показать, если ему удастся, и партии, и избирателям, и американскому политическому истеблишменту, что он может быть надежным кандидатом — лидером республиканцев и надежным кандидатом на выборах 2020 года в президенты, что республиканцам не надо менять кандидата в президенты. Это непростая задача, потому что значительная часть республиканского истеблишмента выступает против Трампа и явно или скрыто ищет ему замену на следующие президентские выборы. А с другой стороны, эти выборы еще интересны тем, что действительно, если демократы отберут у республиканцев палату представителей, то Трампу будет гораздо труднее проводить свою политику, не имея абсолютной поддержки в конгрессе, которую он имел на сегодняшний день до этих выборов. Может оказаться так, что некоторые его серьезные достижения в первые два года президентства окажутся под вопросом».

Как на результаты промежуточных выборов в конгресс могут отреагировать рынки, комментирует независимый аналитик Дмитрий Степанов

Дмитрий Степанов, независимый аналитик: «С моей точки зрения, основные события не могут развиваться до предварительных итогов, инвесторы будут ожидать введения санкций в ближайшие дни, соответственно, на это могут очень отреагировать бумаги, причем преимущественно нефтегазовых стран. То есть вполне возможно, что, например, начало новой торговой недели мы будем открывать со знаком минус. Ближайшие дни, вероятно, будут достаточно жесткими относительно реплик, идей, потому что, безусловно, Трамп и его компания будут пытаться заручиться большей долей инвесторов. Скорее всего, после того как выборы пройдут, какими бы итогами они ни завершились, мы увидим некоторое смягчение ситуации, и рынки в любом случае покажут либо рост, либо сдержанный боковой фактор движения, то есть отсутствие какого-то вектора. Если падение и будет в ближайшие дни, далее, скорее всего, будут оптимистичные сценарии».