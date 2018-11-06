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Порошенко заявил о поимке организатора убийства Гандзюк
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Порошенко сообщил о задержании организатора убийства активистки Гандзюк 

ТАСС + ещё 86 2 часа назад
Фото: Reuters
Организатор убийства сотрудницы Херсонского городского совета, гражданской активистки Екатерины Гандзюк задержан. Об этом сообщил во вторник президент Украины Петр Порошенко в Киеве во время встречи с молодежью Украины.
"По той информации, которую предоставили правоохранительные органы, это преступление в значительной мере уже раскрыто, найден убийца, помощники, которые сознались, задержан организатор", — заявил он.
Президент сообщил, что представители правоохранительных органов во вторник должны предоставить Верховной раде информацию о ходе расследования.
"Власть готова привлечь к ответственности преступников и убийц", — сказал Порошенко. Он отметил, что следствие рассматривает более двадцати версий, связанных с этим уголовным делом. Вместе с тем, глава государства призвал политиков воздержаться от политических спекуляций вокруг этого дела и не делать "пиар на крови".
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил во вторник, выступая в парламенте, что организатор убийства по фамилии Торбин 1977 года рождения задержан и находится в следственном изоляторе.
В конце июля в Херсоне неизвестный облил сотрудницу городского совета и гражданскую активистку Екатерину Гандзюк серной кислотой. Она получила ожоги около 40% тела, перенесла множество операций. Гандзюк скончалась в воскресенье, 4 ноября. Глава Национальной полиции Сергей Князев заявлял, что силовики задержали пять человек, которых следствие подозревает в этом преступлении.
Гандзюк была известна своей активной позицией по разоблачению преступных и коррупционных схем представителей местной власти и силовых структур в Херсонской области.
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