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Француз выиграл чемпионат мира по хрюканью
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Француз выиграл чемпионат мира по хрюканью 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: Sergey Kovalev, Global Look Press
В соревновании приняло участие около 20 человек.
Житель Франции Ноэль Жаме в девятый раз подряд стал победителем чемпионата мира по имитации хрюканья свиней. В 2018 году необычное соревнование собрало около 20 участников.
По данным РИА Новости мировое первенство прошло в субботу, 3 ноября, в населенном пункте Кюем, расположенном в пригороде бельгийского Монса. Участие в состязании, в основном, принимали французы и бельгийцы.
Победитель чемпионата лучше других участников смог имитировать звуки, которые издает свинья при кормлении поросят, а также крики умирающего животного.
Следующий чемпионат мира по имитации криков и хрюканья свиней, скорее всего, пройдет в Японии в 2019 году.
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