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Европе напомнили о «долге» перед Россией
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Французский историк напомнил Европе о долге перед Россией 

Национальная Служба Новостей + ещё 14 4 часа назад
Европа обязана своей свободой России, напомнил французский историк Эдуар Юссон в статье Atlantico. Таким образом Юссон раскритиковал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее «объявил Россию врагом», пишет РЕН ТВ.
По словам историка, мир не должен забывать о том, что Россия потеряла пять миллионов человек «при защите свободы Европы» в ходе Первой мировой войны, а затем более 27 миллионов человек в ходе Второй мировой. Без «героической борьбы и огромных потерь» России победы над Германии могло не быть, пишет Юссон.
Историк отметил, что заявления Макрона о необходимости создания «настоящей европейской армии» для противодействия России, США и Китаю накануне празднования столетия окончания Первой мировой войны и визита российского президента в Париж «приводят в изумление», сообщает Ura.ru.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявилв эфире НСН, что Соединенные Штаты не допустят создания европейской армии, о которой говорил Макрон.
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