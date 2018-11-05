В Египте сочли никаб опасным

Депутат египетского парламента Хеда Агами предложила запретить ношение в общественных местах никаба — головного убора, полностью закрывающего лицо. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщило в Facebook издание Egypt Independent.

По ее словам, «с этим атрибутом связано немало проблем, в том числе и в сфере безопасности». Агами сослалась на опыт Алжира , где аналогичный запрет был принят месяц назад. Она предложила штрафовать нарушительниц на 1000 египетских фунтов (56 долларов). Общественными местами, по законопроекту, считаются больницы, образовательные учреждения, кинотеатры, библиотеки, музеи, правительственные здания, аэропорты, общественный транспорт и детские сады.

«Никаб не относится к религии и не нарушает личную свободу, зато представляет угрозу для общества и национальной безопасности, так как нередко используется террористическими и преступными организациями для совершения своих деяний», — поддержала коллегу член Национального совета по делам женщин, журналист Нашва аль-Хуфи.

В мае закрывать лицо на публике запретили женщинам в Дании. В парламенте подчеркнули, что параджа и никаб не признаются частью культуры страны. Нарушительниц закона будут отправлять домой и штрафовать на 134 евро за первое нарушение и на 1340 евро — за четыре и больше проступков.

С октября 2017 года в Австрии действует запрет на ношение любой одежды, закрывающей лицо. Нарушителям грозит штраф в 150 евро. Предполагалось, что из-за нововведения могут пострадать клоуны, спортсмены-фехтовальщики, а также любой человек, кто в мороз прикроет лицо шарфом. Во Франции такой закон вступил в силу в 2011 году.