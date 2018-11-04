Выбрана новая «Мисс Земля» 

Победительницей одного из самых известных конкурсов красоты «Мисс Земля» стала жительница Вьетнама Нгуен Фыонг Кхань. 23-летняя студентка изучает маркетинг и свободно владеет английским языком. Мечта поучаствовать в конкурсе возникла у девушки в 2010 году, когда впервые она узнала о его существовании. Представляя свою страну, юная красавица подготовила презентационный ролик, в котором она поведала миру об экологическом проекте по защите реки Меконг и жителей, чьи жизни связаны с этой рекой. Конкурс «Мисс Земля» проводится ежегодно на Филиппинах под Эгидой ООН с целью привлечения внимания к вопросам защиты окружающей среды и охраны живой природы. Обладательница престижного титула активно участвует в различных проектах по защите окружающей среды по всему миру.