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Выбрана новая «Мисс Земля»
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Выбрана новая «Мисс Земля» 

Рамблер 1 час назад
Победительницей одного из самых известных конкурсов красоты «Мисс Земля» стала жительница Вьетнама Нгуен Фыонг Кхань. 23-летняя студентка изучает маркетинг и свободно владеет английским языком. Мечта поучаствовать в конкурсе возникла у девушки в 2010 году, когда впервые она узнала о его существовании. Представляя свою страну, юная красавица подготовила презентационный ролик, в котором она поведала миру об экологическом проекте по защите реки Меконг и жителей, чьи жизни связаны с этой рекой. Конкурс «Мисс Земля» проводится ежегодно на Филиппинах под Эгидой ООН с целью привлечения внимания к вопросам защиты окружающей среды и охраны живой природы. Обладательница престижного титула активно участвует в различных проектах по защите окружающей среды по всему миру.
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