Немцы определились с преемником Меркель

Bild рассказал, кого немцы хотят видеть на посту Меркель

Большинство немцев хотели бы видеть на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) экс-главу фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют свидетельствуют данные опроса газеты Bild am Sonntag.

В настоящее время должность председателя ХДС с 2000 года занимает канцлер Германии Ангела Меркель. 29 октября стало известно, что она больше не станет баллотироваться на пост председателя партии Христианско-демократического союза (ХДС).

По результатам опроса, кандидатуру Мерца готовы поддержать 38% респондентов. За генсека ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр отдали голоса 27% опрошенных, 13% хотят видеть на должности Меркель министра здравоохранения Йенса Шпана

Опрос проводился 30-31 октября, в нем приняли участие 1008 человек.

Ранее Меркель рассказала, почему не будет баллотироваться на пост канцлера в 2021 году.