Ещё
Немцы определились с преемником Меркель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Bild рассказал, кого немцы хотят видеть на посту Меркель 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Большинство немцев хотели бы видеть на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) экс-главу фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют свидетельствуют данные опроса газеты Bild am Sonntag.
Меркель рассказала о планах после ухода
В настоящее время должность председателя ХДС с 2000 года занимает канцлер Германии Ангела Меркель. 29 октября стало известно, что она больше не станет баллотироваться на пост председателя партии Христианско-демократического союза (ХДС).
По результатам опроса, кандидатуру Мерца готовы поддержать 38% респондентов. За генсека ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр отдали голоса 27% опрошенных, 13% хотят видеть на должности Меркель министра здравоохранения Йенса Шпана.
Опрос проводился 30-31 октября, в нем приняли участие 1008 человек.
Ранее Меркель рассказала, почему не будет баллотироваться на пост канцлера в 2021 году.
Газета.Ru: последние новости
Украинский эксперт: соглашение с Константинополем не приблизит автокефалию Сотни человек пришли к зданию МВД Украины после убийства чиновницы СМИ: 20 тысяч вооруженных мигрантов угрожают прорваться на территорию ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хуг рассказал о российских десантниках в Донбассе128
В Чехии украинцы напали на местных жителей302
Появились фото «Адмирала Кузнецова» после аварии615
Мост затонул в Ростове-на-Дону176
Киев определился с главой автокефальной церкви24
Видео
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
01:17
«Найти и покарать»: кислота убила чиновницу
В мире Статьи
03:48
Вторжение отменяется
Армия Войска
01:45
Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II
Политика
02:10
Москвичи выстроились в очередь в Пушкинский музей
Новости Москвы
01:45
Путин увеличил ДФО
Политика
00:28
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза
В мире
00:55
Германия подсчитала убытки от антироссийских санкций
В мире
01:45
Путин проводит в Кремле торжественный приём
Политика
02:15
Франция может потерять важную часть территории
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение