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Хуг рассказал о российских десантниках в Донбассе
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Хуг не считает Россию агрессором 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов
Бывший первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, покинувший этот пост с ноября, заявил, что он не считает Россию страной-агрессором.
"Нет. Но я считаю, что Россия, как и Украина, и отдельные районы Донецкой и Луганской областей признали, что существует большая проблема, которая нуждается в решении, и все они взяли на себя обязательства", — сказал Хуг в интервью украинскому телеканалу "1+1" в воскресенье вечером, отвечая на вопрос, считает ли он РФ агрессором.
По его словам, ситуацию в Донбассе можно будет урегулировать "только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение, а не будет пытаться обвинить других".
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Хуг также заявил, что СММ ОБСЕ фиксировала факты присутствия российских военных в Донбассе.
"Мы разговаривали с лицами, которые заявляли о своей принадлежности к российским военным подразделениям, в частности, к 16-й воздушно-десантной бригаде… Мы встречались с ними в неподконтрольных правительству районах", — сказал дипломат.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
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