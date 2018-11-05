Киев нестандартно отрагировал на санкции РФ

СМИ: Киев в ответ на российские санкции арестовал судно с украинцами

Среди членов экипажа арестованного украинскими властями в Мариуполе сухогруза есть всего один гражданин России , большая часть команды — украинцы. Об этом сообщает одесское издание "Таймер".

Как отмечается, сухогруз является собственностью компании из Голландии , ходит под флагом Либерии и управляется сингапурской компанией. Также сообщается, что груз транспортировался в режиме free on board, то есть ответственность за него лежит на получателе — компании из Бельгии

"В этой ситуации украинские власти вряд ли смогут нанести арестом судна какой-либо ущерб России или предприятиям непризнанной ЛНР, которые (как утверждает Генпрокуратура) произвели металл, обнаруженный на борту судна", — отмечает издание.

Сухогруз Comet, согласно данным портала Marine Traffic, действительно находился в Мариуполе. Судно следовало в Антверпен , отмечалось на еще одном портале, Vessel Finder. В порт Мариуполя сухогруз зашел 28 октября. До этого, по данным сайта, судно было в порту в краснодарском городе Темрюк

"Наш ответ"

Об аресте в мариупольском порту следовавшего из России судна генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил 1 ноября. На судне, по его данным, находились три тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината. Сухогруз, как подчеркивал украинский генпрокурор, следовал из "российского порта" в Бельгию. На обнародованной Луценко фотографии арестованного сухогруза можно было увидеть его название: Comet. "Наш ответ санкциям", — прокомментировал действия украинских властей генпрокурор.

Алчевский металлургический комбинат — одно из старейших предприятий, располагающееся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Комбинат поставляет свою продукцию на внешний рынок более чем 80 стран. Сталь, произведенная на предприятии, широко используется в судостроении, атомном и химическом машиностроении, для производства газопроводов, локомотивов, тракторов, крепей горных выработок.

Санкции против украинского бизнеса

Россия ранее приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. В частности, в мае этого года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое расширило санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в минувший четверг подписал постановление о применении ограничительных мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В документе фигурируют судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады , представители крупного бизнеса, чиновники, руководители органов исполнительной власти и другие представители украинского истеблишмента.

Постановление направлено на противодействие недружественным действиям против российских граждан и юридических лиц. Минпромторгу и Минэкономиразвития поручено предотвратить негативное влияние мер в отношении Украины на деятельность российских компаний, а Минфин назначен ответственным за внесение изменений в санкционный список.

При этом Москва оставляет за собой право отменить эти меры, если Киев снимет ограничения в отношении России.