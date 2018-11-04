Полиция назвала гибель Гандзюк заказным убийством

Украинская полиция переквалифицировала атаку на и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницу мэра Херсона и активистку Екатерину Гандзюк с покушения на заказное умышленное убийство, передает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, что преступление в отношении Гандзюк расследуется как умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью на заказ.

"Сегодня, 4 ноября, следователи изменили квалификацию нападения на чиновницу Херсонского горсовета, квалифицировав его как законченное преступление", — добавили в полиции.

Ранее дело квалифицировали как покушение на убийство.

31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо Гандзюк, она получила ожог 30% поверхности кожи и сильное повреждение левого глаза. Активистке было 33 года.

Ранее стало известно, как президент Украины Петр Порошенко отреагировал на гибель Гандзюк.