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Катар осудил Бахрейн
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Катар осудил Бахрейн за втягивание его во внутренний конфликт 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Катар осуждает, что Бахрейн вмешивает его в свои внутренние дела на фоне приговора трех граждан Бахрейна к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Катара.
Ранее Бахрейнское агентство новостей со ссылкой на представителя суда сообщило, что Верховный апелляционный суд Бахрейна в воскресенье приговорил к пожизненному заключению трех лидеров шиитской оппозиции Бахрейна, в том числе генсека партии "Аль-Вифак" Али Сальмана, за шпионаж в пользу Катара.
"Государство Катар осуждает продолжающееся замешивание его имени в политические разногласия Бахрейна и его внутренние конфликты после последнего приговора гражданина Бахрейна Али Сальмана в связи с тем, что известно в СМИ как "шпионаж в пользу Катара". Государство Катар осудило это обвинение", — говорится в заявлении.
В июне суд Бахрейна снял обвинения в шпионаже с Сальмана, который с 2015 года отбывает наказание в тюрьме за оскорбление МВД и подстрекательство к неповиновению властям. Однако генпрокурор страны вернул дело на повторное рассмотрение.
Сальман и другие лидеры шиитской оппозиции — Хасан Султан и Али Асвад были приговорены к пожизненному заключению за "шпионаж в пользу Катара с целью получения военных секретов для враждебных действий внутри Бахрейна и нанесения урона его национальным интересам".
Шиитская община Бахрейна расценила новый приговор ее лидерам как политически мотивированный и призвала сторонников устроить акции протеста против решения властей.
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