Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза, пишут СМИ

Большая часть экипажа сухогруза, арестованного в порту Мариуполя , оказалась украинцами, сообщает "Таймер".

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал задержание судна "ответом на российские санкции". Однако, по данным портала, на борту корабля, который перевозил свыше трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, находился только один россиянин.

Судно принадлежит голландской компании, ходит под флагом Либерии и находится в управлении компании из Сингапура. Кроме того, ответственность за перевозимый груз лежит на получателе, которым является бельгийская компания.

"В этой ситуации украинские власти вряд ли смогут нанести арестом судна какой-либо ущерб России или предприятиям непризнанной ДНР, которые (как утверждает Генпрокуратура) произвели металл, обнаруженный на борту судна", — отмечает издание.

Санкции против украинского бизнеса

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по реализации указа президента о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Документ предусматривает блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества украинских физических и юридических лиц в России, а также запрет на вывод капитала из страны.

Постановление правительства стало ответом на ограничения со стороны Киева. В мае украинские власти расширили санкции в отношении российских юридических и физических лиц, а также продлила действие ограничений, введенных в предыдущие годы.