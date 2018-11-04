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В ЕС прокомментировали смерть украинской чиновницы
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В ЕС прокомментировали смерть украинской чиновницы Гандзюк 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан выразил сожаление в связи со смертью украинской чиновницы Екатерины Гандзюк.
«Очень опечален известием о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк. Нападения на активистов гражданского общества неприемлемы. Виновные в этом ужасном преступлении должны быть преданы суду», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее стало известно, что на Украине умерла чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой 31 июля.
В свою очередь, украинский лидер Пётр Порошенко обратился к милиции с требованием найти и наказать совершивших нападение на Гандзюк.
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