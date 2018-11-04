Ещё
Германия подсчитала убытки от антироссийских санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия подсчитала свои убытки от антироссийских санкций 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Немецкая экономика в связи с антироссийскими санкциями ежемесячно теряет порядка 727 млн долларов, такие данные сообщили эксперты Института мировой экономики в Киле.
По подсчетам аналитиков, на Германию приходится порядка 40% всех потерь Запада, связанных с санкциями против России. Великобритания, США и Франция теряют гораздо меньше. Как объяснил экономист Юлиан Хинц, из-за санкций ФРГ лишилась 0,8% всего экспорта, что равно 727 млн долларов. Вторая проблема связана с тем, что Германии все сложнее финансировать свою торговлю с Россией, потому что большинство немецких банков из РФ уже ушли, пишет ТАСС.
Санкции против России США и ЕС ввели в 2014 году после присоединения Крыма. Ограничительные меры действуют в отношении российских компаний и юридических лиц, а также запрещают западным компаниям вести бизнес в Крыму и поставлять в РФ товары из «черного списка».
Россия в ответ ввела в отношении Запада продуктовое эмбарго, ограничив поставки в страну овощей, фруктов, молочной и мясной продукции из стран Европы, США и Канады.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В больнице Херсона скончалась чиновница горсовета, облитая кислотой Виновата Меркель! В Раде нашли ответственного за потерю Крыма Строит из себя тайного агента. Виктория Скрипаль рассказала о женихе Юлии
Комментарии70
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных нелегалов449
Раскрыты планы Лондона по Скрипалям171
Путин увеличил ДФО160
Умерла облитая кислотой украинская чиновница66
На учениях НАТО произошло ЧП279
Видео
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
03:48
Вторжение отменяется
Армия Войска
01:45
Путин увеличил ДФО
Политика
00:28
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза
В мире
00:55
Германия подсчитала убытки от антироссийских санкций
В мире
01:45
Путин проводит в Кремле торжественный приём
Политика
02:15
Франция может потерять важную часть территории
В мире Европа
00:41
Мужчина оседлал скульптуру на Аничковом мосту
Происшествия
04:30
«Семья фактически разрушена»
Происшествия Статьи
03:22
В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных нелегалов
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение