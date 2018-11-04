Умерла облитая кислотой украинская чиновница

Чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк скончалась в больнице. Летом неизвестный облил её концентрированной серной кислотой.
«Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации», — говорится на странице Facebook, посвящённой Екатерине.
Депутат Рады Елена Сотник также подтвердила эту информацию.
«Екатерины Гандзюк больше нет … Страшная история и приговор всей системе: теперь уже убийц Кати не нашли и не наказали», — написала она в Facebook.
Полиция расследовало дело по статье «покушение на убийство». Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.
Ранее News.ru писал об акциях протеста в Киеве. Митингующие требовали отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова. Причиной протестов стало убийство ветерана военной операции в Донбассе Виталия Олешко и нападение на Екатерину Гандзюк.