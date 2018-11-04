Гренада отозвала признание независимости Косова 

Гренада отозвала свое признание независимости автономного сербского края Косово. Об этом заявил в воскресенье первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.
"Гренада стала девятой страной, которая отменила все предыдущие решения по вопросу статуса Косова, то есть признания Косова как независимого государства", — приводит слова министра агентство Tanjug.
По словам Дачича, в поступившей от Гренады ноте сообщается, что "правительство страны после обширных исследований считает, что наибольшее значение имеет поддержка будущего статуса Косова, который будет согласован путем переговоров Белграда и Приштины".
Работа по косовскому вопросу является одной из основных тем внешней политики Сербии. Последние месяцы дипломаты Сербии и непризнанной республики ведут активную деятельность, чтобы склонить на свою сторону развивающиеся страны. С одной стороны, в феврале глава МИД Косова заявил, что получил признание еще одного государства — Барбадоса. С другой стороны, свое признание Косова отозвали Доминиканская республика, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа — Новая Гвинея и Лесото.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 104 страны, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, Греция и Испания.