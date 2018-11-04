Гренада отозвала признание независимости Косова

Сербии Ивица Дачич. Гренада отозвала свое признание независимости автономного сербского края Косово. Об этом заявил в воскресенье первый вице-премьер, глава МИД

"Гренада стала девятой страной, которая отменила все предыдущие решения по вопросу статуса Косова, то есть признания Косова как независимого государства", — приводит слова министра агентство Tanjug.

По словам Дачича, в поступившей от Гренады ноте сообщается, что "правительство страны после обширных исследований считает, что наибольшее значение имеет поддержка будущего статуса Косова, который будет согласован путем переговоров Белграда и Приштины".

Работа по косовскому вопросу является одной из основных тем внешней политики Сербии. Последние месяцы дипломаты Сербии и непризнанной республики ведут активную деятельность, чтобы склонить на свою сторону развивающиеся страны. С одной стороны, в феврале глава МИД Косова заявил, что получил признание еще одного государства — Барбадоса. С другой стороны, свое признание Косова отозвали Доминиканская республика, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа — Новая Гвинея и Лесото.