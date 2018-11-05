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Появилась информация о гибели бойцов ЧВК Вагнера в Сирии
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СМИ сообщили о гибели бойцов ЧВК Вагнера в Сирии 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Одиннадцать человек погибли в результате взрыва в бывшем здании криминальной полиции в Сирии. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственный источник.
По данным собеседника издания, взрыв произошел 4 ноября в здании, расположенном на трассе Дамаск — Дейр-эз-Зор. В этом месте, пояснил источник, располагается одно из подразделений 5-го корпуса Сирийской правительственной армии (САА), укомплектованное сирийскими добровольцами и так называемыми российскими «военными советниками».
Как отметил собеседник «Новой газеты», шестеро из 11 погибших, предположительно, принадлежали к числу наемников частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Издание сообщило, что уже направило запрос в МИД России «с просьбой прояснить судьбу россиян, пострадавших во время данного инцидента».
В начале февраля в Сирии в результате удара американской авиации также погибли российские наемники. Данные о жертвах сильно разнились — от 11 до нескольких сотен погибших.
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