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Турция отозвала посла в Уганде из-за древнегреческой одежды
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Турция отозвала посла в Уганде из-за древнегреческой одежды 

ТК «Звезда» + ещё 6 40 минут назад
Фото: Twitter
Ранее фотографии посла в хитоне появились в турецких СМИ и социальных сетях
Посол Турции в Уганде Седеф Явузальп была отозвана в Анкару из-за появления на официальном мероприятии в древнегреческой одежде. Об этом в Twitter сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Он написал, что расследование инцидента было начато после обнаружения в прессе фотографий дипломата на приеме 29 октября.
Ранее фотографии Явузальп в хитоне появились в турецких СМИ и социальных сетях. Свой поступок она объяснила тем, что 2018 год объявлен в Турции годом Трои.
Женщина появилась в таком виде на приеме в честь национального праздника Турции — Дня республики.
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