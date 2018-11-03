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Порошенко переманил Эрдогана в «азовском вопросе»
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Порошенко заявил о намерении Турции вмешаться в ситуацию в Азовском море 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с лидером Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что Анкара якобы «не останется в стороне» и поддержит Киев в ситуации в Азовском море.
«Важными для нас являются заверения Турции, что она не останется в стороне от вопросов «ползучей агрессии» России в Азовском море, договорились о координации наших действий по проблеме нарушения прав человека в Крыму», — приводит РИА «Новости» Порошенко.
Порошенко обсудит с Меркель Азовское море
По его словам, Анкара и Киев «подтвердили настрой работать вместе над решением этих вопросов, в том числе в рамках международных организаций, в частности, ООН».
Напомним, на прошлой неделе на Украине предложили расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря, провести делимитацию границы, после чего «пригласить корабли НАТО».
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