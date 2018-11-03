Турции предложили войти в состав миротворцев ООН

Порошенко предложил Турции войти в состав миротворцев ООН

Президент Украины Пётр Порошенко предложил Турции войти в состав миротворческой миссии в Донбассе. Украинский лидер отметил, что «доверяет турецкому народу и будет счастлив, если Турция примет участие в установлении мира».

Такое заявление Порошенко сделал по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Он также отметил, что рассчитывает на помощь Турции в восстановлении инфраструктуры в регионе.

Ранее News.ru сообщал, что Порошенко заявил о готовности Анкары поддержать Киев по ситуации в Азовском море.