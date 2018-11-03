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Турции предложили войти в состав миротворцев ООН
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Порошенко предложил Турции войти в состав миротворцев ООН 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко предложил Турции войти в состав миротворческой миссии в Донбассе. Украинский лидер отметил, что «доверяет турецкому народу и будет счастлив, если Турция примет участие в установлении мира».
Такое заявление Порошенко сделал по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Он также отметил, что рассчитывает на помощь Турции в восстановлении инфраструктуры в регионе.
Ранее News.ru сообщал, что Порошенко заявил о готовности Анкары поддержать Киев по ситуации в Азовском море.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН, которые должны разместиться на всей территории Донбасса, вплоть до границы с Россией.
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