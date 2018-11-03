15 человек погибло при ударе коалиции в Сирии

В Сирии сообщили о 15 жертвах авиаудара коалиции по городу Хаджин

Сирийское государственное агентство SANA сообщило о минимум 15 погибших мирных жителях при авиаударе коалиции во главе с США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор "Пятнадцать мирных жителей погибли в результате агрессии авиации международной коалиции по городу Хаджин в юго-восточной провинции Дейр-эз-Зор", — сообщает агентство со ссылкой на местные источники. Гостелеканал Ikhbariya со ссылкой на корреспондента сообщает, что большинство жертв — женщины и дети. Коалиция регулярно наносит авиаудары по Хаджину. 13 и 29 октября агентство SANA сообщало о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства" *, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. *Террористическая организация, запрещенная в России.