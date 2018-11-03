Ещё
15 человек погибло при ударе коалиции в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сирии сообщили о 15 жертвах авиаудара коалиции по городу Хаджин 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сирийское государственное агентство SANA сообщило о минимум 15 погибших мирных жителях при авиаударе коалиции во главе с США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.
"Пятнадцать мирных жителей погибли в результате агрессии авиации международной коалиции по городу Хаджин в юго-восточной провинции Дейр-эз-Зор", — сообщает агентство со ссылкой на местные источники.
Гостелеканал Ikhbariya со ссылкой на корреспондента сообщает, что большинство жертв — женщины и дети.
Коалиция регулярно наносит авиаудары по Хаджину. 13 и 29 октября агентство SANA сообщало о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Последние новости
"Предел цинизма": в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России Умер народный артист России Владимир Тютюнник Стало известно, кто избил актера Даниила Страхова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Олег Лавров18
Над кораблями НАТО заметили российский Ту-142310
Дознаватель перед изнасилованием подралась с соперницей673
Террористы приедут в Москву на переговоры493
Названа причина крушения Миг-29М в Египте49
Видео
02:43
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие
Происшествия
01:09
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
Армия Происшествия
04:09
«Израилю не нравится, что Россия вооружает Сирию»
В мире Статьи
02:11
Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов»
В мире
01:18
Драка за насильника: в Уфе обнаружен любовный треугольник
Происшествия Статьи
03:07
«СМИ меня неправильно поняли»
Происшествия Статьи
02:06
Климкин заявил об «уходе Украины от русского православия»
В мире Украина
00:28
Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин
Криминал Происшествия
03:46
Седокову высмеяли за откровенные фото
Шоу-бизнес
00:57
Стюардесса рассказала о закатившем скандал Николаеве
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение