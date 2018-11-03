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«Происходит какой-то паноптикум»
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Церковный историк назвал «паноптикумом» договор Украины и Константинопольского патриархата 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, церковный историк Владислав Петрушко, оценивая в беседе с RT соглашение о сотрудничестве Украины и Константинопольского патриархата, заявил, что «происходит какой-то паноптикум».
«Мы сейчас наблюдаем необычную фазу развития взаимоотношений государства и церкви на Украине, с одной стороны. С другой стороны, какое-то невероятное «творчество» в плане канонического права, вообще внутриправославных отношений со стороны Константинопольской патриархии, которая, мне кажется, просто потеряла чувство реальности, которая абсолютно перестала соотносить свои действия с исторической традицией и с канонами православной церкви», — сказал он.
Петрушко также добавил, что сам порядок предоставления Украине томоса на автокефалию «просто фантасмагорический».
«Это некое новое слово, что глава государства с константинопольским патриархом решают за украинскую церковь, за верующих за священноначалие, кому какой юрисдикции принадлежать, быть ли автокефальной или нет. Это совершенно аномально. Но интерес Порошенко понятен. Накануне выборов он пытается повысить на этом свой рейтинг», — заключил эксперт.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
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