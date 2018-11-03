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Известный нацистский преступник избежит суда
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Последний известный нацистский преступник избежит суда 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: nezavisen.mk
Последний известный нацистский преступник, проживавший США и депортированный в Германию 95-летний Яков Палий не предстанет перед судом, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре Вюрцбурга.
Подозреваемый в пособничестве нацистам Палий в 1949 году въехал в США, скрыв свое прошлое, и в 1957 году получил американское гражданство. Прокуратура Вюрцбурга возбудила дело против Палия, но закрыла его в 2016 году, передает ТАСС.
После выдворения мужчины из США Центральный совет евреев в Германии и другие организации призвали прокуратуру изменить свое решение. Однако теперь стало известно, что ведомство решило не делать этого.
«Проверка всех сведений, связанных с личностью подозреваемого и ставших известными после его приезда в Германию, не дала ни фактического, ни юридического повода отказываться от уже принятого ранее решения о прекращении дела», — отметили в прокуратуре.
При этом американский суд, вынесший решение о депортации Палия, объявил полностью доказанными сотрудничество мужчины с нацистским правительством Германии и его службу охранником в концлагере Травники на территории оккупированной Польши.
В ноябре 2016 года Верховный федеральный суд Германии подтвердил приговор 95-летнему Оскару Гренингу, которого СМИ прозвали «бухгалтером Освенцима».
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