Последний известный нацистский преступник избежит суда

Подозреваемый в пособничестве нацистам Палий в 1949 году въехал в США, скрыв свое прошлое, и в 1957 году получил американское гражданство. Прокуратура Вюрцбурга возбудила дело против Палия, но закрыла его в 2016 году, передает ТАСС

После выдворения мужчины из США Центральный совет евреев в Германии и другие организации призвали прокуратуру изменить свое решение. Однако теперь стало известно, что ведомство решило не делать этого.

«Проверка всех сведений, связанных с личностью подозреваемого и ставших известными после его приезда в Германию, не дала ни фактического, ни юридического повода отказываться от уже принятого ранее решения о прекращении дела», — отметили в прокуратуре.

При этом американский суд, вынесший решение о депортации Палия, объявил полностью доказанными сотрудничество мужчины с нацистским правительством Германии и его службу охранником в концлагере Травники на территории оккупированной Польши.