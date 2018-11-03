Порошенко провоцирует верующих к неповиновению

Подписанное Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве грозит пагубными последствиями для обоих. Первый ставит крест на переизбрании, второй клеймит себя печатью исторического позора. Впрочем, Порошенко ожидает скорого получения томоса и появления «объединенной» украинской церкви. Но как на происходящее отреагируют десятки тысяч участников всеукраинского крестного хода?

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали в субботу в Стамбуле соглашение о сотрудничестве для создания украинской церкви. Как пояснил Порошенко в Twitter, документ «завершает процесс предоставления томоса по всем канонам православной церкви ». Он назвал этот день историческим и поблагодарил патриарха от имени украинского народа.

Вселенский патриарх Варфоломей тоже считает, что «решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине».

О том, что все существующие на Украине церкви будут объединены в одну под названием «Украинская православная церковь», заявлял глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарх Филарет. Теперь 21 ноября в Киеве должен состояться «объединительный» собор по созданию новой украинской православной церкви.

Начальник Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда , между тем, отметил, что подписанное соглашение не означает создания Украинской церкви. Как он пишет в своем телеграм-канале, «все эти „конкордаты“ украинской власти с Фанаром (Константинополем) ничего не меняют для миллионов верующих на Украине».

Ранее Русская православная церковь обвинила Константинопольского патриарха в раскольничестве и больше не считает его духовным лидером мирового православия.

В свою очередь глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов назвал подписанный Порошенко и Варфоломеем документ отчасти историческим в том смысле, что «это исторический позор Константинопольского патриархата и патриарха Варфоломея лично».

«Этот так называемый договор, топчущий каноны и учения Церкви, означает, что Константинопольского патриархата как религиозной инстанции больше нет, что он превратился в частную контору, которая оказывает политические услуги политикам, олигархам и самым разным организациям, подписывает ничего не значащие бумажки — так называемые томосы, автокефалии и прочие документы, цена которым — грош», — сказал Фролов газете ВЗГЛЯД.

По его словам, в такой ситуации у Украинской канонической православной церкви не остается иного выхода, как сделать то, о чем предупреждал управделами канонической УПЦ митрополит Антоний (Паканич), который говорил, что «мы будем вынуждены применить норму основ социальной концепции Русской православной церкви и сердцевины Украинской православной церкви о том, что если действия государства ведут к отречению от веры, то церковь имеет право объявить не недоверии такой государственной власти и призвать к верующих к мирному гражданскому неповиновению».

Фролов подчеркнул, что такое неповиновение затронет верующих всех поместных церквей и это может привести к тому, что Варфоломей лишится своего поста, «а для президента Порошенко это будет означать гарантированный проигрыш на предстоящих президентских выборах».

«Любое законное, мирное и массовое выступление верующих Украинской православной церкви во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием покажет, что этих верующих уже в сотни раз больше, чем собрали любые майданы. Это показал всеукраинский крестный ход 27 июля. Эти верующие являются избирателями, которых гораздо больше, чем антиправославных людей, которые агитируют за пресловутый томос», — пояснил Фролов.

Процедуру предоставления УПЦ автокефалии Константинопольский патриархат начал в середине октября. С этой целью Фанар отменил акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата, а также снял анафему, наложенную РПЦ на лидеров украинских неканонических церковных структур — главу «Киевского патриархата» Филарета и главу Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Киевские власти рассчитывают получить томос об автокефалии еще до конца года, однако выдать его Константинополь может только предстоятелю «объединенной» церкви, которого должны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине. Каноническая УПЦ заявила, что не собирается в нем участвовать.

Синод Русской православной церкви счел действия Константинополя расколом и объявил о разрыве евхаристического общения с ним по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Как заявил митрополит Иларион, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. Однако в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.