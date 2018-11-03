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В США назвали расширение границ НАТО безумием
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В США назвали расширение границ НАТО безумием 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Обозреватель The Washington Times Тодд Вуд призвал прекратить расширение границ Североатлантического альянса, подчеркнув, что это может привести к военному конфликту с Россией.
Вуд уверен, что присоединение Грузии и Украины к Североатлантическому альянсу не принесет последнему пользы. По его словам, «рисковать жизнью американцев ради таких стран, как Украина или Грузия, не имеет никакого смысла».
Обозреватель настаивает, что расширение границ Альянса является безумием, которое приведет к тому, что Россия начнет ответные действия, что может обернуться военным конфликтом. «Пришло время прекратить расширение организации», — призывает Вуд.
Он считает, что Тбилиси и Киев должны самостоятельно позаботиться о собственной защите, а не перекладывать ответственность на НАТО. В статье для The Washington Times Вуд посоветовал Грузии и Украине создать собственный альянс.
В октябре министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военная активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня со времен холодной войны.
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