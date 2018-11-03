В США назвали расширение границ НАТО безумием

Вуд уверен, что присоединение Грузии Украины к Североатлантическому альянсу не принесет последнему пользы. По его словам, «рисковать жизнью американцев ради таких стран, как Украина или Грузия, не имеет никакого смысла».

Обозреватель настаивает, что расширение границ Альянса является безумием, которое приведет к тому, что Россия начнет ответные действия, что может обернуться военным конфликтом. «Пришло время прекратить расширение организации», — призывает Вуд.

Он считает, что Тбилиси и Киев должны самостоятельно позаботиться о собственной защите, а не перекладывать ответственность на НАТО. В статье для The Washington Times Вуд посоветовал Грузии и Украине создать собственный альянс.