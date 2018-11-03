Трамп посочувствовал Мелании

Трамп заявил о нелегкой жизни первой леди

Президент Дональд Трамп отдал должное терпению и трудолюбию своей супруги Мелании, заявив, что ей приходится нелегко в роли первой леди США. Президент североамериканских штатов выступил накануне на митингах в Индиане и Западной Вирджинии. Общаясь с публикой, он неизменно затрагивал роль супруги в его семье и американской политике, сообщает Daily Mail

Трамп похвалил свою жену на ралли в Индианаполисе в пятницу вечером. Похожее замечание он отпустил ранее на митинге в Западной Вирджинии.

«Она стала отличной, великолепной первой леди, вот что я вам скажу, — заявил Трамп. «И если вы думаете, что это легко — быть первой леди и быть замужем за мной — то это не так», — сказал Трамп.

Трамп в прошлом говорил, что государству необходимо конкретнее описать обязанности первых леди. На сегодня супруги американских президентов «не получают зарплату и не имеют четко определенной роли».

Ранее, во время поездки в Африку в рамках благотворительной кампании, Мелания Трамп рассказала журналистам ABC, что ей приходится многое выносить и терпеть.