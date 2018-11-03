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Трамп посочувствовал Мелании
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Трамп заявил о нелегкой жизни первой леди 

Рамблер 57 минут назад
Фото: Рамблер
Президент Дональд Трамп отдал должное терпению и трудолюбию своей супруги Мелании, заявив, что ей приходится нелегко в роли первой леди США. Президент североамериканских штатов выступил накануне на митингах в Индиане и Западной Вирджинии. Общаясь с публикой, он неизменно затрагивал роль супруги в его семье и американской политике, сообщает Daily Mail.
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Трамп похвалил свою жену на ралли в Индианаполисе в пятницу вечером. Похожее замечание он отпустил ранее на митинге в Западной Вирджинии.
«Она стала отличной, великолепной первой леди, вот что я вам скажу, — заявил Трамп. «И если вы думаете, что это легко — быть первой леди и быть замужем за мной — то это не так», — сказал Трамп.
Трамп в прошлом говорил, что государству необходимо конкретнее описать обязанности первых леди. На сегодня супруги американских президентов «не получают зарплату и не имеют четко определенной роли».
Ранее, во время поездки в Африку в рамках благотворительной кампании, Мелания Трамп рассказала журналистам ABC, что ей приходится многое выносить и терпеть.
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