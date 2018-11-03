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Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов»
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Hill: Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов» 

RT на русском 1 час назад
Президент США Дональд Трамп объявил о скором введении санкций против Ирана с помощью отсылки к популярному сериалу и серии книг «Игра престолов». При этом, как пишет The Hill, актёры сериала довольно критично высказывались по поводу Трампа, как когда он только баллотировался на пост президента, так и в отношении его актуальной политики.
Президент Трамп анонсировал принятие новых санкций с помощью сообщения в Twitter, при этом оно было похоже на знаменитую фразу из популярных книг и сериала «Игра престолов», пишет The Hill.
«Санкции близко, 5 ноября», — написано на фотографии Трампа шрифтом из постера сериала.
Незадолго до появления этого поста администрация объявила о том, что планирует снова наложить санкции, которые были сняты после иранской ядерной сделки. Трамп называет то соглашение, которое правительство Обамы заключило с Ираном, «худшим договором, к которому когда-либо приходили». После него с Ирана сняли многомиллиардные санкции в обмен на отказ Тегерана от ядерной программы.
Что же касается самой «Игры престолов», то фанаты сериала как раз ждут выхода его финального сезона в 2019 году.
Актёры картины в прошлом критически отзывались о работе администрации Трампа. Так, Лена Хиди, которая играет Серсею Ланнистер, во время президентской кампании 2016 года предупреждала, что Трампу нельзя позволить стать политической силой в США, поскольку «он продолжит тираду агрессии».
Её коллега Николай Костер-Вальдау, который играет Джейме Ланнистера в «Игре Престолов», в сентябре этого года критиковал Трампа за отказ от Парижского соглашения по климату, пишет The Hill.
RT на русском: последние новости
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