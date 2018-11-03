Петра Порошенко сделали в Турции доктором

Пётр Порошенко начал свой визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи. Тем временем Стамбульский университет объявил о присвоении ему звания почётного доктора.

«Начал визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи», — написал Порошенко в Twitter. Розпочав візит до Туреччини з відкриття меморіальної таблички на будівлі, де в 1919-1922 роках знаходилося Посольство Української Народної Республіки у Османській імперії. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.

Он подчеркнул, что Османская империя признала Украину одной из первых.

В другом твите Порошенко поблагодарил Стамбульский университет за присвоение ему степени почётного доктора и за открытие кафедры украинского языка.

Президент Украины будет находиться в Турции 3 и 4 ноября. У него запланированы встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом и Константинопольским патриархом Варфоломеем.