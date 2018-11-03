Ещё
Порошенко сделали в Турции доктором
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петра Порошенко сделали в Турции доктором 

News.ru 1 час назад
Фото: Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com
Пётр Порошенко начал свой визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи. Тем временем Стамбульский университет объявил о присвоении ему звания почётного доктора.
«Начал визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи», — написал Порошенко в Twitter.
Он подчеркнул, что Османская империя признала Украину одной из первых.
Порошенко встретился с Константинопольским патриархом
В другом твите Порошенко поблагодарил Стамбульский университет за присвоение ему степени почётного доктора и за открытие кафедры украинского языка.
Президент Украины будет находиться в Турции 3 и 4 ноября. У него запланированы встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом и Константинопольским патриархом Варфоломеем.
Ранее News.ru писал, что лидер Украины Пётр Порошенко может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в «Нормандском формате», но только при свидетелях. Никаких обсуждений «один на один не будет».
News.ru: последние новости
Украинские политологи продают страну США ЕС: санкции РФ против Украины необоснованны Порошенко и Варфоломей создали украинскую церковь
Комментарии21
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шнуров написал стих об изнасиловании в Уфе71
США готовят массированную кибератаку по России318
Саркози увидел непредвиденный эффект санкций против РФ183
Следствие рассказало о бомбах московского школьника25
Киев «дарит» земли Польше, Венгрии и Молдавии411
Видео
01:23
Драка на парковке: куда угодил Алек Болдуин
Шоу-бизнес Статьи
00:13
В Италии умер самый старый мафиози
В мире
02:01
Ученые обнаружили новую опасность соли
Наука и техника
00:29
Следствие рассказало о бомбах московского школьника
Происшествия
01:14
В Сети высмеяли новый украинский беспилотник
Армия Оружие
05:21
Пригород Стамбула Москве не указ
Общество
05:52
США готовят массированную кибератаку по России
В мире Наука и техника
02:48
Двое против Трампа: Россия даст Кубе оружие
Политика Латинская Америка
00:29
В Подмосковье задержаны подражатели «банды ГТА»
Происшествия
05:26
Украину предложили сделать 52-м штатом США
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение