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В Беларуси запретят съемку граждан без их согласия
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В Беларуси могут запретить съемку граждан без их согласия 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
КС Беларуси поручил кабмину выработать изменения в Гражданский кодекс, согласно которым фото— и видеосъемку граждан нельзя будет производить без получения от них согласия на соответствующие действия.
Как сообщает Интерфакс-Запад, решение конституционного суда страны было опубликовано сегодня, 3 ноября на официальном правовом портале.
Цель планируемых нововведений — защита жителей Беларуси от незаконного вмешательства в личную жизнь, а также "устранение правовой неопределенности в правовом регулировании использования и охраны изображения гражданина в гражданском законодательстве". Инициированы же требуемые изменения были Белорусской республиканской коллегией адвокатов, которая настаивает, что размещение в средствах массовой информации фотографий граждан может быть связано с нарушением их законных прав и интересов, а именно с нарушением права на личную тайну и вторжением в частную жизнь.
Кроме этого, с соответствующим обращением выступал и общественный совет при Министерстве внутренних дел страны. В нем, в частности, отмечается наличие фактов "самовольного фотографирования и видеосъемки сотрудников органов и подразделений МВД".
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