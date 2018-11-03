В Беларуси запретят съемку граждан без их согласия

В Беларуси могут запретить съемку граждан без их согласия

КС Беларуси поручил кабмину выработать изменения в Гражданский кодекс, согласно которым фото— и видеосъемку граждан нельзя будет производить без получения от них согласия на соответствующие действия.

Как сообщает Интерфакс-Запад, решение конституционного суда страны было опубликовано сегодня, 3 ноября на официальном правовом портале.

Цель планируемых нововведений — защита жителей Беларуси от незаконного вмешательства в личную жизнь, а также "устранение правовой неопределенности в правовом регулировании использования и охраны изображения гражданина в гражданском законодательстве". Инициированы же требуемые изменения были Белорусской республиканской коллегией адвокатов, которая настаивает, что размещение в средствах массовой информации фотографий граждан может быть связано с нарушением их законных прав и интересов, а именно с нарушением права на личную тайну и вторжением в частную жизнь.