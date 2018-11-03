СМИ: Порошенко вывез технику с завода Roshen в Липецке

С принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко кондитерской фабрики Roshen , находящейся в Липецке , было вывезено все производственное оборудование на сумму около 10 млн грн ($355 тыс.). Сам Порошенко заявлял, что до 2014 года у него был бизнес в России , а после имущество было арестовано. Ранее гендиректор Roshen Вячеслав Москалевский заявлял, что намерен продать фабрику в Липецке не меньше чем за $200 млн Президент Украины Петр Порошенко вывез все оборудование со своей кондитерской фабрики Roshen, находящейся в Липецке, на сумму около 10 млн грн ($355 тыс.), передает ФАН.

В январе нынешнего года из Липецка в Киев были отправлены два груза с оборудованием для производства кондитерских изделий. По данным таможенных документов, технику отправили по адресу предприятия в Киеве, сообщает украинский телеканал «1+1».

Кроме того, часть оборудования была вывезена в 2015 и 2016 годах. Сам Порошенко заявлял, что до 2014 года у него был бизнес в России, но после имущество было арестовано. При этом глава государства не упомянул, что все оборудование с фабрики ему удалось вывезти.

Стоит пояснить, что «1+1» — один из крупнейших частных телеканалов Украины, он входит в медиа-холдинг, принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Миллиардер находится в сопернической позиции по отношению к Порошенко, в первую очередь — в политике.

Так, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины. 1 ноября на сайте правительства России был опубликован соответствующий список. В документе, представленном кабмином, оказались 68 юридических и 322 физических лиц.

Имени Порошенко там нет, однако в список попал его сын Алексей, являющийся депутатом Рады и бизнесменом. Коломойский в список также не попал. Этот факт он объяснил сговором администрации президента Украины с российскими властями. По мнению Коломойского, «этот список редактировался на Банковой [улице, где расположена администрация президента Украины]».

В апреле нынешнего года адвокат и бывший заместитель украинского генпрокурора Ренат Кузьмин рассказал, что на Украине суд обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против Петра Порошенко в связи с созданием преступной организации для уклонения от уплаты налогов. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Возбуждено новое дело против Порошенко. Уже десятое… Публикую еще одно определение суда. В этот раз о необходимости расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в интересах действующего президента Порошенко. Следователям предстоит выяснить, создал ли эту преступную организацию сам гарант конституции или это сделали для него его «любимые друзья», а он типа ничего не знал и не ведал», — написал Кузьмин.

По его словам, украинские суды уже поручали правоохранительным органам провести несколько расследований в отношении Порошенко. Кузьмин уточнил, что речь идет о делах по «госизмене Порошенко при финансировании российской армии через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen», незаконном обогащении Порошенко по делу «Укргаздобычи».

Также претензии касались лишения Порошенко украинского гражданства Саакашвили; выдворения по указанию Порошенко в Грузию охранников и водителей Саакашвили; о возможной даче взяток депутатам Рады за назначение генпрокурора; по докладу ООН о фактах существования в Украине тайных тюрем СБУ и других.

«Сейчас, я думаю, они ничего не стоят. Двести миллионов долларов мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам», — сказал Москалевский. Двумя месяцами ранее гендиректор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский в интервью изданию Liga.net заявил, что он намерен продать фабрику в Липецке не меньше чем за $200 млн

Он также добавил, что предпочитает, чтобы Липецкая кондитерская фабрика сгнила, если ее не купят по рыночной цене, передает НСН.

При этом в администрации Липецкой области сказали, что такое заявление абсолютно неконструктивно.

«Заявление генерального директора украинской кондитерской корпорации Roshen о «сгнивании» активов компании Roshen в Липецке, о позиции ее владельцев по принципу «так не доставайся никому» абсолютно неконструктивны и в комментариях не нуждаются», — рассказали в региональном правительстве.

Стоит отметить, что аналогичную сумму Москалевский называл и в начале 2016 года, когда объявлял о решении продать фабрику. Год спустя, в январе 2017 года губернатор Липецкой области Олег Королев заявил, что кондитерская

фабрика Roshen, решение о закрытии которой приняла украинская группа, может быть перезапущена новыми инвесторами,

В марте 2017 года в СМИ появлялась информация о том, что украинская сторона пыталась включить в сделку по продаже «дочки» Сбербанка Липецкую кондитерскую фабрику холдинга Roshen. Однако позже Сбербанк выступил с опровержением, сообщив, что никогда не рассматривал возможности приобретения активов компании Roshen.

Roshen владеет тремя производственными площадками в Липецкой области. При этом в июне прошлого года стало известно о консервации фабрики в Липецке.

«В апреле были законсервированы все производственные линии, в мае — системы холодо— и теплоснабжения, а в июне — блок очистных сооружений, котельной и водозаборы», — сообщали в пресс-службе компании.

В Roshen также подчеркивали, что полностью прекратил свою деятельность склад готовой продукции и торгового дома ООО «Рошен», занимающегося ее реализацией.

О решении остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики стало известно в январе 2017 года. Объяснялось, что это решение было мотивировано как экономическими, так и политическими причинами. Тогда же стало известно о сокращении около 700 сотрудников фабрики.