США готовят массированную кибератаку по России

СМИ: США готовы нанести массированную кибератаку по России

США готовы нанести кибератаку по России . Об этом со ссылкой на бывших и действующих чиновников администрации США в совместном расследовании с Центром общественной целостности (Center for Public Integrity) пишет американское издание The Daily Beast. Атака будет проведена, если появятся сведения о вмешательстве России в промежуточные выборы в конгресс 6 ноября.

Издание напоминает, что в августе этого года Дональд Трамп подписал декрет, который упрощает и делает более оперативным принятие решения о наступательных действиях в киберпространстве. При этом, в чем конкретно могут заключаться эти действия, не уточняется. Однако издание предполагает, что, если подобное решение будет принято, речь может идти о вводе в действие и запуске вредоносных программ, уже присутствующих в зарубежных сетях и серверах. Причем, в отличие от классических боевых действий, для этого даже не потребуется разрешения президента.

Валерий Соловей: Пока что возможные действия регулируются секретной директивой «Президентский меморандум по национальной безопасности — 13» (NSPM 13). Речь идет о целенаправленной утечке, уверен профессор МГИМО

Валерий Соловей профессор МГИМО, доктор исторических наук:

«Это заявление намеренно делается перед промежуточными выборами, чтобы предостеречь Россию от реального или воображаемого вмешательства в избирательный процесс. Американцы уверены, что это вмешательство продолжается, но они хотели бы его полностью исключить. Последуют ли за сигналом какие-то действия, сказать невозможно, но я полагаю, что стороны не заинтересованы в росте напряженности в киберпространстве, поскольку последствия обмена киберударами могут оказаться непредвиденными».

На встрече с журналистами в Белом доме 31 октября один из высокопоставленных чиновников администрации заявил, что поводом для атаки может стать «вражеское воздействие, которое попытается повлиять на общественное мнение и на исход голосования». То, что подобное вмешательство было проведено Россией в 2016 году, сегодня в США принято считать данностью. Эта уверенность, в частности, основана на показаниях сотрудницы так называемого проекта «Лахта» Елены Хусяйновой. Ей уже предъявлено обвинение в участии во вмешательстве в американские выборы. Россия называет эти обвинения голословными.

Широкомасштабная кибератака — слишком серьезное действие с непредсказуемыми последствиями, поэтому вряд ли кто-то решится на нее из-за сомнительных политических мотивов, считает заместитель главного конструктора московского завода «Физприбор» Евгений Андропов:

Евгений Андропов заместитель главного конструктора московского завода «Физприбор»:

«В данном случае ни о чем речь идти не может, это все из области потрясания кулаками, манипуляции сознанием людей через соцсети и средства массовой информации. Ответственные объекты хорошо защищены, они не коммуницируют внутренние сети управления технологическими процессами с сетями общего пользования. Специалисты занимаются этим вопросом очень давно. Я, честно говоря, не уверен, что против нас будут играть в эту игру и мы будем играть в эту игру».

Среди американских политиков до сих пор нет единой точки зрения по поводу приемлемости подобных действий. Как пишет The Daily Beast, некоторые официальные лица и эксперты по кибербезопасности говорят о том, что это нарушит международные законы. При этом существует риск того, что пострадают не имеющие никакого отношения к этому гражданские лица.

Им возражают правительственные юристы, которые говорят, что кибератака до сих пор не расценивается в международном праве как акт войны, а понятие кибероружия так пока и не определено. Кроме того, конкретная система, на которую нацелена атака, физически не уничтожается.

Еще в 2017 году в американских официальных документах была опубликована информация, согласно которой хакеры американских властей, тестирующие новое программное обеспечение, сообщают разработчикам о 90% обнаруженных ими уязвимостей, а сведения об оставшихся 10% сохраняют для нужд национальной обороны.