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Украину предложили сделать «52-м штатом США»
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Украину предложили сделать «52-м штатом США» 

News.ru 1 час назад
Фото: Warner Bros. Pictures Co.
Украинские политологи считают, что их страна должна стать 52 штатом США. Среди плюсов присоединения исключительно корыстные цели.
«Да я думаю, что идея, чтобы Украина стала 52-м, если не ошибаюсь, штатом Америки и заимела все те, скажем так, плюсы, которые имеют жители США, многие украинцы не отказались бы», — сказал украинский политтехнолог Сергей Гайдай в эфире интернет-канала Politeka.
Отметим, что США делятся на 50 штатов, федеральный округ Колумбия штатом не считается.
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Гайдай также добавил, что хотел бы стать агентом ЦРУ, потому что — это, как он полагает почётно.
«Я сам бы спокойно записался в агенты ЦРУ, потому что быть проамериканским политиком в Украине, я считаю, правильно», — полагает украинский политолог.
Гайдай в прошлом работал пиарщиком партии «Наша Украина» экс-президента Ющенко.
Ранее депутат Верховной Рады от БПП Вадим Денисенко заявил, что Украине почётно быть вассалом США — можно клянчить миллиарды, отдавая взамен суверенитет.
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