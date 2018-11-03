Украину предложили сделать «52-м штатом США»

Украинские политологи считают, что их страна должна стать 52 штатом США. Среди плюсов присоединения исключительно корыстные цели.

«Да я думаю, что идея, чтобы Украина стала 52-м, если не ошибаюсь, штатом Америки и заимела все те, скажем так, плюсы, которые имеют жители США, многие украинцы не отказались бы», — сказал украинский политтехнолог Сергей Гайдай в эфире интернет-канала Politeka.

Отметим, что США делятся на 50 штатов, федеральный округ Колумбия штатом не считается.

Гайдай также добавил, что хотел бы стать агентом ЦРУ, потому что — это, как он полагает почётно.

«Я сам бы спокойно записался в агенты ЦРУ, потому что быть проамериканским политиком в Украине, я считаю, правильно», — полагает украинский политолог.

Гайдай в прошлом работал пиарщиком партии «Наша Украина» экс-президента Ющенко.

Ранее депутат Верховной Рады от БПП Вадим Денисенко заявил, что Украине почётно быть вассалом США — можно клянчить миллиарды, отдавая взамен суверенитет.