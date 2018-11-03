На Украине объявили траур из-за «преступления» Петра I

На всей территории Украины объявлен траур в связи с событиями 1708 года, когда по приказу Петра Первого после предательства гетмана Ивана Мазепы был сожжен город Батурин.

В пятницу, 2 ноября, в эфире украинских радиостанций не ставили развлекательный контент, а на телеканалах появилась траурная свеча. В полдень в стране была объявлена минута молчания, сообщает издание «Страна.ua».

Об этом на своей странице в Facebook также упомянул украинский президент Петр Порошенко. Он заявил, что «Россия, как и столетия назад, продолжает орудовать своими „проверенными методами“ — коварной агрессией и жестокостью».

«Жертвами резни в Батурине стали около 15 тыс. человек — московская орда не сжалилась ни над старыми, ни над женщинами, ни над детьми», — написал Порошенко.

В 1708 году Батурин (ныне в составе в Черниговской области) был столицей гетмана Ивана Мазепы. Взятие этого города произошло во время Северной войны между Россией и Швецией, продолжавшейся с 1700 по 1721 год. По соглашению 1654 года Батурин находился под протекцией российского царя, но сохранял самоуправление. Во время Северной войны Мазепа решил перейти на сторону Швеции, предложив шведскому королю Карлу XII резиденцию в Батурине.

Петр Первый, узнав о намерении Мазепы, отдал приказ уничтожить город и направил туда войска военачальника Александра Меншикова . По разным оценкам, число погибших тогда составило от 11 до 15 тыс. человек.

Ранее Порошенко называл гетмана Ивана Мазепу, союзника Петра Первого, переметнувшегося на сторону шведов, «символом украинского сопротивления России».