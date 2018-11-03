Политики США отвернулись от Билла Клинтона

NYT: в США политики не хотят сотрудничать в Биллом Клинтоном

По словам Такера, жители Арканзаса, которые восемь раз голосовали за Клинтона, больше его не поддерживают. Он подчеркнул, что выборы связаны с будущим, но Клинтон уже не является его частью.

По словам источников, в прошлом политически активный Клинтон был замечен всего на нескольких частных мероприятиях, которые предполагали сбор средств в пользу кандидатов в конгресс на выборах 6 ноября.

Как отмечает Тамика Маллори, занимающаяся поддержкой женщин-кандидатов, Клинтон вряд ли может быть полезен претендентам на места в конгресс.