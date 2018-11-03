Пара ирландцев выиграла 4,4 млн евро в лотерею

Супруги из ирландской деревни Милтаун выиграли 4,4 миллиона евро в лотерею, сообщает телеканал "360".

Пара заявила, что разделит выигрыш с семьей и близкими друзьями.

"Когда мы осознали, что победили, первое, что мы сделали — составили список родственников и друзей, которым мы сможем помочь", — рассказали ирландцы.

Часть от суммы будет направлена на благотворительность. Особенно порадовала счастливчиков возможность полностью оплатить ипотеку и обеспечить безбедное существование их детей.