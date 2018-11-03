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Пара ирландцев выиграла 4,4 млн евро в лотерею
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Пара ирландцев выиграла 4,4 млн евро в лотерею 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Fotolia
Супруги из ирландской деревни Милтаун выиграли 4,4 миллиона евро в лотерею, сообщает телеканал "360".
Пара заявила, что разделит выигрыш с семьей и близкими друзьями.
"Когда мы осознали, что победили, первое, что мы сделали — составили список родственников и друзей, которым мы сможем помочь", — рассказали ирландцы.
Часть от суммы будет направлена на благотворительность. Особенно порадовала счастливчиков возможность полностью оплатить ипотеку и обеспечить безбедное существование их детей.
"Мы по-настоящему осознаем важность победы", — добавили супруги.
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