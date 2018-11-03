Ещё
В Италии умер самый старый мафиози
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Италии умер кровавый мафиози Франческо Барбаро 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Италии скончался самый старый заключенный этой страны: один из кровавых боссов крупной преступной организации — Франческо Барбаро — ушел из жизни в возрасте 91 года. Несколько дней назад его самочувствие резко ухудшилось, и мафиози перевели из тюрьмы строгого режима в больницу.
В тюрьме США убит известный гангстер Джеймс «Уайти» Балджер
Барбаро возглавлял в Италии опасный клан, под влияние которого попали, в частности, Латинская Америка и Австралия, передает телеканал "Россия 24". В восьмидесятых он занимался похищением людей, позже — торговлей наркотиками по всему миру. Франческо Барбаро отсидел в тюрьме 20 лет, в 2013 году вышел на свободу, но вскоре вновь попал за решетку — уже с пожизненным сроком.
Вести.Ru: последние новости
Константинополь может пересмотреть статус РПЦ Посол США в России Джон Хантсман полетит на родину лечиться от рака Санкции России против Украины коснутся 400 физических и юридических лиц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саркози увидел непредвиденный эффект санкций против РФ46
Киев «дарит» земли Польше, Венгрии и Молдавии265
В Подмосковье задержаны подражатели «банды ГТА»55
На Украине объявили траур из-за «преступления» Петра I117
Двое против Трампа: Россия даст Кубе оружие1048
Видео
02:48
Двое против Трампа: Россия даст Кубе оружие
Политика Латинская Америка
00:59
Украинский священник проехал по могилам на джипе
Происшествия Другое
00:50
На животе самого большого в мире Будды нашли трещины
Наука
01:27
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы
Происшествия Криминал
00:50
Учения Украины возле Крыма попали на видео
Армия В мире
03:03
Существованию Московского патриархата на Украине пришел конец
В мире Другое
00:30
Уставшие от шума супруги спилили качели под окнами
Происшествия Другое
00:58
Вслед за Фриске: рак лишил Орлову еще одной подруги
Шоу-бизнес Статьи
06:51
Troika тирании: США нашли новых врагов
В мире Статьи
02:00
В Риме задержаны буйные украинские расисты
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение