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Трампа сравнили с Гитлером
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Джейн Фонда сравнила Трампа с Гитлером 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Reuters
Американская актриса Джейн Фонда сравнила президента США Дональда Трампа с Гитлером. Об этом сообщает Variety.
Отмечается, что Фонда призвала американцев участвовать в выборах в конгресс. Она напомнила о том, как Трамп притесняет СМИ в США, а они являются основой демократии. Фонда подчеркнула, что в настоящее время они находятся "под ударом".
"Если вы что-нибудь читали о взлете Третьего рейха и Адольфе Гитлере, вы увидите параллели", — сказала Фонда.
Ранее Трамп заявил, что американская демократическая партия превратилась "в мафию левого толка".
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