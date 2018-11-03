Трампа сравнили с Гитлером

Джейн Фонда сравнила Трампа с Гитлером

Американская актриса Джейн Фонда сравнила президента США Дональда Трампа с Гитлером. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что Фонда призвала американцев участвовать в выборах в конгресс. Она напомнила о том, как Трамп притесняет СМИ в США, а они являются основой демократии. Фонда подчеркнула, что в настоящее время они находятся "под ударом".

"Если вы что-нибудь читали о взлете Третьего рейха и Адольфе Гитлере, вы увидите параллели", — сказала Фонда.

Ранее Трамп заявил, что американская демократическая партия превратилась "в мафию левого толка".