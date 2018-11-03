Россию обвинили в ослаблении США

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Помпео: Россия ослабляет защищенность США 

Газета.Ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что российская сторона ослабляет защищенность Соединенных Штатов. Об этом он сказал в интервью телеведущему Шону Хеннити, стенограмма которого поступила в распоряжение "Газеты.Ru".
По словам Помпео, Трамп дал понять, что стремится к хорошим отношениям с Россией.
"Они [россияне] создают проблемы, трудности, ослабляют защищенность Америки", — сказал Помпео.
Он добавил, что для этого российская сторона должна вернуться к выполнению своих обязательств в рамках договоров о ракетах и других подписанных соглашений. При этом Соединенным Штатам нужно поддерживать диалог с Россией.
Ранее Трамп ответил на вопрос о темах переговоров с Путиным в Париже.
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