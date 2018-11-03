Трамп рассказал о нелегкой участи своей супруги

Трамп признал, что первой леди «не так уж легко» в браке с ним

Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруге Меланье "не так уж легко" быть с ним в браке.

"Она замечательная, замечательная первая леди. Вот что я скажу. И если вы думаете, что это легко — быть первой леди и быть замужем за мной, то это не так уж и легко", — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в штате Западная Виргиния.

СМИ обвиняли Трампа в супружеских изменах и в непростых отношениях с женой, Белый дом эти обвинения отрицает.

Выступая в пятницу вечером, Трамп не раз допускал редкую для него самокритику. Например, он рассказал сторонникам, что в ходе визита во Вьетнам услышал от местного руководства, что в Западной Виргинии производят наилучший уголь, и признался, что он на тот момент плохо понимал, о чем идет речь.

"Человек вроде меня, с 5-й авеню (в Нью-Йорке — ред.), что я, черт возьми, могу в этом понимать?" — сказал Трамп.

Правда, он заверил избирателей, что будет отстаивать интересы горнодобывающей индустрии.