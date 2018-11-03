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Умер открывший миру Брюса Ли и Джеки Чана продюсер
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Умер открывший миру Брюса Ли и Джеки Чана продюсер 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Фото: KIN CHEUNG/AP/REX/SHUTTERSTOCK
Умер легендарный гонконгский продюсер Раймонд Чоу, открывший миру Брюса Ли и Джеки Чана.
Чоу скончался накануне в Гонконге, на 92 году жизни, сообщает AP.
В некрологе говорится, что за всю карьеру Раймонд поработал над сотнями фильмов и познакомил мир с великими артистами.
Чоу сначала работал журналистом, затем перешел в кинематограф, в 1970-м создал компанию Golden Harvest, популяризирующую кунг-фу. Через год продюсер открыл Брюса Ли и подписал с ним договор на съемки в трех картинах. «Выход дракона» стал первым фильмом Голливуда о восточных единоборствах. Он принес в прокате 25 млн долларов, при бюджете картины в 850 тыс. Многие критики считают фильм классикой мирового кинематографа, а самого Чоу — крестным отцом фильмов о кунг-фу.
После смерти Брюса Ли продюсер открыл новую звезду — Джеки Чана.
«Чоу дал мне шанс последовать за мечтой », — сказал позднее актер.
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