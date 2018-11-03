Умер открывший миру Брюса Ли и Джеки Чана продюсер

Умер легендарный гонконгский продюсер Раймонд Чоу, открывший миру Брюса Ли и Джеки Чана.

Чоу скончался накануне в Гонконге , на 92 году жизни, сообщает AP.

В некрологе говорится, что за всю карьеру Раймонд поработал над сотнями фильмов и познакомил мир с великими артистами.

Чоу сначала работал журналистом, затем перешел в кинематограф, в 1970-м создал компанию Golden Harvest, популяризирующую кунг-фу. Через год продюсер открыл Брюса Ли и подписал с ним договор на съемки в трех картинах. «Выход дракона» стал первым фильмом Голливуда о восточных единоборствах. Он принес в прокате 25 млн долларов, при бюджете картины в 850 тыс. Многие критики считают фильм классикой мирового кинематографа, а самого Чоу — крестным отцом фильмов о кунг-фу.

После смерти Брюса Ли продюсер открыл новую звезду — Джеки Чана.