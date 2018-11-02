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Коэн рассказал о расистских высказываниях Трампа
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Коэн рассказал о расистских высказываниях Трампа 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: AP
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что его бывший клиент неоднократно допускал расистские высказывания, передает Mediaite.
По словам Коэна, Трамп считал чернокожих людей "слишком глупыми для того, чтобы голосовать за него".
Он также рассказал, что вскоре после смерти бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Трамп предложил адвокату назвать "хотя бы одну страну, которой правит чернокожий, которая не была бы похожа на дыру".
Коэн также утверждает, что во время их поездки в 2000-е по неблагополучным районам Чикаго Трамп, комментируя окружающую обстановку, заявил, что "так жить могут только черные".
Ранее Коэн призвал голосовать против Трампа, чтобы избежать дальнейшего "сумасшествия".
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